Scompare nel Tarantino ex esponente della Sacra Corona Unita: ritrovata l’auto

Silenzio dal pomeriggio del 12 dicembre, indagini e ricerche in corso

Resta avvolta dal mistero la scomparsa di Antonio Campeggio, 54 anni, ex esponente di primo piano della frangia manduriana della Sacra Corona Unita. Dell’uomo, come riportato da alcuni quotidiani locali, non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di venerdì, quando aveva annunciato ai familiari un rientro imminente a casa senza però farvi ritorno. L’allarme è scattato dopo ore di silenzio e l’irreperibilità del telefono cellulare.

La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri di Manduria, che hanno avviato le ricerche. Un primo elemento è emerso dal sistema Gps della Citroën in uso a Campeggio: l’auto è stata rinvenuta nel centro cittadino, parcheggiata regolarmente e chiusa a chiave, senza segni di effrazione.

I militari della compagnia locale stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire gli ultimi movimenti e verificare eventuali incontri o spostamenti successivi all’arrivo dell’auto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Secondo i familiari, Campeggio non si sarebbe allontanato volontariamente: era molto legato ai figli e conduceva una routine quotidiana che non aveva mai interrotto.

L’uomo, libero ma sottoposto a libertà vigilata, aveva da tempo intrapreso un’attività lavorativa in un’azienda agricola del territorio. Il suo passato giudiziario, segnato da numerose condanne e inchieste antimafia, rende il caso particolarmente delicato. Le indagini proseguono nel massimo riserbo per chiarire cosa sia accaduto dopo l’ultima telefonata. (Ansa)