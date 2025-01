Scontri all’incontro Martina-Casarano: 12 Daspo per i tifosi coinvolti

La Polizia di Stato ha identificato e sanzionato gli ultras, responsabili di violenze durante la partita. Divieti di accesso agli stadi da 3 a 5 anni

La Polizia di Stato ha emesso 12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi, presunti autori di disordini avvenuti a Martina Franca il 22 settembre dello scorso anno prima e dopo l’incontro di calcio Martina Casarano. Gli stessi nei giorni successivi ai disordini furono identificati e denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato perché ritenuti presunti responsabili del reato di rissa aggravata.

Prima dell’inizio dell’incontro un convoglio di veicoli della tifoseria ospite scortato dalla Polizia di Stato verso lo stadio, si fermò volontariamente facendo scendere i propri ultras con l’intenzione di scontrarsi con i tifosi del Martina Calcio appostati nei paraggi. Nel frangente un ultrà della squadra di casa venne accoltellato al braccio.

Al termine dell’incontro di calcio, un altro gruppo di ultras del Martina ancora all’interno dello stadio in attesa del deflusso della tifoseria ospite, provò a sfondare la porta d’ingresso della curva nord, per raggiungere i tifosi avversari. Azione vanificata solo grazie all’intervento tempestivo delle Forze dell’ordine impiegate in servizio di ordine pubblico. Alcuni di questi si recarono al Pronto Soccorso del locale ospedale dove era stato ricoverato il loro compagno precedentemente ferito ed uno di loro si rese responsabile del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale nei confronti poliziotti intervenuti presso la struttura ospedaliera.

Il personale del Commissariato di Martina Franca avviò una complessa attività info-investigativa, riuscendo a risalire in breve tempo all’identificazione di ben 12 ultras, di cui 7 del Martina Franca e, grazie alla collaborazione della Digos di Lecce, 5 della squadra del Casarano.

Pertanto, appurate le responsabilità in materia di manifestazioni sportive, il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, con il supporto dell’attività istruttoria portata avanti dagli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Taranto, ha adottato complessivamente 12 Daspo, di cui 7 con obbligo di firma, per un periodo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive che va dai 3 ai 5 anni.