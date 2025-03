Scoperto market della droga in villa: arrestato insospettabile 54enne

L’uomo aveva allestito una centrale dello spaccio. Sequestrati cocaina, hashish e marijuana già pronti per la vendita

Un tranquillo villino nella località balneare di Gandoli nascondeva un fiorente business illegale di stupefacenti. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto che, nella serata di mercoledì, hanno arrestato un insospettabile 54enne incensurato di Leporano.

L’operazione è il risultato di un’attenta attività investigativa, scaturita da alcuni movimenti sospetti notati dai militari nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Quello che sembrava un normale controllo si è trasformato in una scoperta che ha sorpreso gli stessi investigatori: all’interno della villetta era stato allestito un vero e proprio “market” della droga, perfettamente organizzato.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: 23 grammi di cocaina, 39 grammi di hashish e diverse dosi di marijuana, parte delle quali già confezionate e pronte per lo spaccio. Sequestrato anche tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi e 580 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per le analisi di rito. Il 54enne, dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Taranto, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguono le indagini per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.