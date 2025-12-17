Sequestrati 7 chili di droga nel Tarantino: 51enne arrestato dai Carabinieri

Secondo una stima orientativa, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 70mila euro, a seconda delle modalità di vendita e del livello di spaccio

Un controllo di routine lungo la litoranea salentina si è trasformato in un importante sequestro di sostanza stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto, agli ordini del maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno arrestato un 51enne tarantino trovato in possesso di circa sette chilogrammi di marijuana.

L’operazione è scattata nella prima mattinata di sabato 13 dicembre nei pressi di una località del comune di Leporano. Durante il controllo di un’autovettura, i militari dell’Arma hanno avvertito un forte odore riconducibile presumibilmente allo stupefacente, circostanza che ha immediatamente fatto scattare la perquisizione. Nel giubbino del passeggero è stato rinvenuto un primo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi all’abitazione dell’uomo, dove è emerso un quadro ben più rilevante. Nel cortile i Carabinieri hanno individuato una pianta di marijuana alta circa due metri, già sradicata. All’interno del garage, dietro un lenzuolo, sono stati scoperti rami appesi ad essiccare, mentre su una mensola era presente un secchio in plastica contenente infiorescenze per quasi un chilogrammo. In un contenitore in vetro sono stati rinvenuti ulteriori 2 chili e 200 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione custodito in un mobiletto.

Complessivamente, il quantitativo di droga sequestrata ammonta a circa sette chilogrammi. Secondo una stima orientativa, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 70mila euro, a seconda delle modalità di vendita e del livello di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, al termine delle formalità di rito, il 51enne è stato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.