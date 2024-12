Blitz Gdf: sequestrati oltre 26.400 prodotti contraffatti nel Tarantino

Controlli mirati in diverse località per contrastare la vendita di articoli potenzialmente dannosi per la salute pubblica e tutelare il mercato legittimo

Negli ultimi giorni, le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno effettuato controlli mirati presso aziende ed esercizi commerciali situati a Taranto, Martina Franca, San Giorgio Ionico, Fragagnano, Sava e Manduria. Interventi finalizzati a contrastare la commercializzazione illecita di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

I finanzieri del gruppo di Taranto e delle compagnie di Manduria e Martina Franca hanno sequestrato oltre 26.400 prodotti di vario genere. Tra questi figurano capi di abbigliamento contraffatti, luci a LED per addobbi natalizi con il falso contrassegno “Made in Italy”, nonché cosmetici e articoli per la casa privi delle informazioni richieste dal Codice del Consumo. Questo provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati ai consumatori sul territorio nazionale debbano riportare indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica, all’identità del produttore, alla presenza di sostanze potenzialmente dannose e ai materiali utilizzati.

A seguito degli interventi, i Reparti hanno segnalato alle Autorità competenti i titolari di 13 rivendite coinvolte nei controlli. Le indagini della guardia di finanza sono ora orientate verso la disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale delle filiere produttive, oltre al recupero a tassazione dei proventi derivanti da queste condotte illecite. La contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le normative vigenti.