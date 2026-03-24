Sequestrati smartphone e sostanze stupefacenti nel carcere di Taranto

Il personale di Polizia Penitenziaria si è distinto per competenza ed efficacia operativa in un contesto particolarmente complesso, garantendo sicurezza e legalità all’interno della struttura detentiva

Nella serata di ieri, 23 marzo, presso l’Istituto Penitenziario “Carmelo Magli”, il personale della Polizia Penitenziaria, nonostante la grave carenza di organico che da tempo affligge l’istituto, si è reso protagonista di una rilevante operazione di polizia giudiziaria.

L’attività ha consentito il rinvenimento di ben 22 smartphone e di una considerevole quantità di sostanza stupefacente, confermando ancora una volta l’elevato livello di professionalità, dedizione e senso del dovere che contraddistingue gli operatori in servizio.

Il personale di Polizia Penitenziaria si è distinto per competenza ed efficacia operativa in un contesto particolarmente complesso, garantendo sicurezza e legalità all’interno della struttura detentiva.

Come organizzazione sindacale, esprimiamo il nostro plauso per l’importante risultato conseguito e chiediamo che venga attribuito un giusto riconoscimento al personale impegnato nell’attività di polizia giudiziaria.

Al contempo, riteniamo indispensabile un intervento immediato volto a colmare le gravi carenze di organico del carcere tarantino.

Si richiede, in particolare, l’invio di almeno 50 unità di Polizia Penitenziaria, tra uomini e donne, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate e livelli di sicurezza consoni all’importanza dell’istituto.