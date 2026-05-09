Omicidio in Piazza Fontana, AVV. Di Bello: “La sicurezza è priorità assoluta”

L’ appello a Bitetti: “Rivolgo al Sindaco l’invito a proseguire con ancora maggiore determinazione il confronto già avviato con il Governo, affinché Taranto possa ottenere un significativo rafforzamento delle dotazioni organiche delle Forze di Polizia presenti sul territorio”

“L’omicidio avvenuto questa mattina in Piazza Fontana, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito, presumibilmente con un cacciavite, rappresenta – scrive l’ avvocato Di Bello nella nota – un episodio di estrema gravità che scuote profondamente l’intera comunità tarantina, ancor più perché consumatosi durante le giornate dedicate ai festeggiamenti del Santo Patrono”.

“Si tratta di un fatto drammatico che riporta con forza al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza urbana. È evidente – sottolinea – che nessuna area della città possa essere presidiata ventiquattr’ore su ventiquattro, ma è altrettanto evidente come da tempo sia cresciuta tra i cittadini una diffusa percezione di insicurezza. Il lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale è costante, serio e puntuale. A loro va il ringraziamento per l’impegno profuso sul territorio.Tuttavia, alla luce dei continui episodi di violenza che interessano la città, appare ormai necessario un ulteriore rafforzamento degli organici e della presenza operativa nelle zone maggiormente sensibili. Sono certo che il responsabile di questo omicidio verrà individuato e assicurato alla giustizia nelle prossime ore. Resta però impossibile ignorare come risse, aggressioni e tafferugli — spesso anche tra giovanissimi — si stiano ripetendo con una frequenza ormai preoccupante nelle principali piazze cittadine.”

Proprio per queste ragioni – aggiunge – già nel mese di marzo, il Partito Repubblicano Italiano – Taranto e Provincia, attraverso la segretaria Lucilla Piccione, aveva formalmente richiesto alle Autorità competenti l’istituzione di un presidio fisso in Piazza Garibaldi e il rafforzamento dei controlli nelle fasce orarie più delicate, in particolare durante le serate del fine settimana e in occasione di eventi ad alta affluenza.Garantire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, la possibilità di vivere gli spazi pubblici in condizioni di serenità e sicurezza deve diventare una priorità assoluta.L’episodio di oggi rappresenta purtroppo la conferma concreta di un disagio sociale e di una situazione che non può più essere sottovalutata o affrontata con interventi episodici.Nei prossimi giorni chiederemo un incontro in Prefettura per ribadire personalmente tali richieste e per sollecitare un’azione condivisa e immediata”.

“Rivolgo inoltre – conclude – al Sindaco Piero Bitetti l’invito a proseguire con ancora maggiore determinazione il confronto già avviato con il Governo, affinché Taranto possa ottenere un significativo rafforzamento delle dotazioni organiche delle Forze di Polizia presenti sul territorio.Taranto ha bisogno di sicurezza, presenza dello Stato e tutela concreta dei propri cittadini”.

