Sgominato presunto centro dello spaccio: arrestati due giovani

La Polizia di Stato interviene in un’abitazione nel quartiere Tamburi, sequestrando eroina e cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato due tarantini per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività antidroga, i falchi della squadra mobile hanno individuato un’abitazione al piano terra di un edificio popolare in via Machiavelli, quartiere Tamburi, sospettata di essere un centro di spaccio.

I sopralluoghi preliminari hanno evidenziato un intenso via vai di giovani, molti dei quali noti come consumatori di stupefacenti. L’appartamento era dotato di un sistema di videosorveglianza che monitorava l’intero perimetro dell’edificio, rendendo particolarmente complesso l’intervento delle forze dell’ordine. Per accedere all’abitazione, un agente si è infiltrato tra gli acquirenti in attesa. Una volta all’interno, con tempestività ha bloccato la porta d’ingresso permettendo ai colleghi di intervenire prima che la droga potesse essere occultata.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di circa 40 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Uno dei fermati aveva con sé 265 euro in contanti di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita.

I due arrestati sono un trentenne con precedenti per droga e un ventiseienne incensurato. Il primo è stato condotto nel carcere locale, mentre il secondo è stato posto agli arresti domiciliari. Durante i controlli è emerso che nell’appartamento, assegnato a un parente di uno degli arrestati, era stato installato un bypass elettrico per eludere la contabilizzazione dei consumi. I tecnici dell’ente erogatore sono intervenuti per ripristinare e mettere in sicurezza l’impianto.