Sicurezza sulle strade: denunce, sequestri e segnalazioni per droga nel Tarantino

Sicurezza sulle strade, giro di vite dei Carabinieri: denunce, sequestri e segnalazioni per droga

Un weekend di controlli straordinari del territorio ha portato i Carabinieri della Compagnia di Manduria a denunciare tre persone, sequestrare droga e intensificare la vigilanza su strade, veicoli ed esercizi pubblici. L’operazione, predisposta per garantire sicurezza e prevenzione, ha visto impegnate diverse pattuglie nelle aree più sensibili della provincia, specialmente per quanto riguarda il controllo della circolazione stradale e ponendo un focus sull’uso di alcol e droghe prima di mettersi alla guida.

Nel corso dell’attività, i militari dell’Arma hanno denunciato un 37enne che si sarebbe rifiutato di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici, ritirandogli pertanto contestualmente la patente.

I militari dell’Arma hanno proceduto, poi, al deferimento di un 50enne di Carosino, presunto responsabile di “sottrazione di cose sottoposte a sequestro”, perché non più in possesso di una autovettura sequestratagli nel luglio 2023, all’epoca dei fatti sprovvista dell’assicurazione obbligatoria.

Durante i posti di controllo, i Carabinieri hanno inoltre fermato un 28enne straniero alla guida di un mezzo privo di targa e senza patente. La perquisizione personale ha rivelato la presenza di un lungo coltello a serramanico, subito sequestrato.

Parallelamente, l’attività antidroga ha portato all’esecuzione di alcune perquisizioni personali e veicolari, con il sequestro di hashish, cocaina, marijuana, per un totale di circa 30 dosi. Cinque consumatori di droghe sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto. La sostanza stupefacente sequestrata, debitamente catalogata e custodita, sarà inviata al L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le analisi di laboratorio.