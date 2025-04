Smantellato covo criminale a Marina di Ginosa: tre giovani in manette

Blitz antidroga da parte dei carabinieri di Taranto: sequestrate pistole e un chilo di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno scoperto un vero e proprio covo utilizzato per lo stoccaggio di armi e stupefacenti. L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Castellaneta insieme ai colleghi delle stazioni di Laterza e Marina di Ginosa, ha portato all’arresto di tre persone: due giovani originari di Santeramo in Colle (29 e 30 anni) e una ventiseienne di Scanzano Jonico.

Il blitz è scattato lo scorso 16 aprile all’interno di un piccolo appartamento inserito in una struttura ricettiva a Marina di Ginosa, dopo giorni di appostamenti e osservazioni. I movimenti sospetti dei tre avevano attirato l’attenzione degli investigatori dell’Arma che, durante la perquisizione, hanno rinvenuto un vero arsenale: due pistole semiautomatiche (calibro 9 parabellum e calibro 45 Acp), presumibilmente clandestine, 56 cartucce, una pistola giocattolo senza tappo rosso, un giubbotto antiproiettile e un passamontagna.

Impressionante anche il quantitativo di droga sequestrato: circa 260 grammi di cocaina, 158 dosi di Mdma, 180 grammi di marijuana, 400 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il materiale sequestrato è stato consegnato alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale per le analisi di competenza, mentre i tre arrestati sono stati condotti al carcere di Taranto in attesa del giudizio di convalida.