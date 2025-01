Spaccia e aizza pitbull contro i Carabinieri: arrestato 28enne nel Tarantino

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti alcune dosi di cocaina, strumenti e oggetti necessari al confezionamento e la somma di circa 930 euro in banconote di piccolo e medio taglio, presumibilmente proventi dell’attività di spaccio

Un giovane di Palagiano è stato arrestato nella serata di sabato dai Carabinieri della locale Stazione, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 30enne, già noto alle Forze dell’ordine, è stato fermato dai militari dell’Arma nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, mentre si trovava lungo una via del centro abitato: durante le operazioni di controllo, avrebbe mostrato un nervosismo che ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche e procedere così ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire e sequestrare diverse dosi hashish per un peso complessivo di 8 grammi, abilmente occultate nei suoi indumenti.

A fronte del rinvenimento della sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo ove questi, per opporsi alle operazioni, gli avrebbe aizzato contro il proprio cane, un pitbull, efficacemente contenuto dai militari. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti alcune dosi di cocaina, strumenti e oggetti necessari al confezionamento ed infine la somma di circa 930 euro in banconote di piccolo e medio taglio, presumibilmente proventi dell’attività di spaccio.

La droga, è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanza Stupefacente del Comando Provinciale di Taranto, per le consuete analisi qualitative e quantitative. Il ragazzo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.