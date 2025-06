Spacciava droga davanti ai bambini: arrestato 36enne a Talsano

Nascondeva la cocaina sotto terra e la vendeva in una piazzetta. L’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato colto in flagrante dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato ieri un 36enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che si muoveva in bicicletta per non destare sospetti, è stato sorpreso mentre cedeva droga in una piazzetta centrale di Talsano, incurante della presenza di bambini che giocavano nelle vicinanze.

Gli agenti hanno osservato il pusher mentre dissotterrava la droga per consegnarla ai clienti. Dopo aver fermato uno degli acquirenti trovato in possesso di cocaina, i militari hanno bloccato il 36enne che ha tentato una breve fuga. Addosso all’uomo è stata rinvenuta una considerevole somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. In attesa dell’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari. La droga sequestrata verrà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto.