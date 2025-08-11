Spaccio di droga a Taranto: arrestato 38enne

I Carabinieri hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un involucro in cellophane contenente circa 100 grammi di eroina già suddivisa in dosi e una somma di denaro contante di circa 1100 euro, presunto provento di attività illecita

Un altro episodio che fa luce su una realtà delicata: il rione Tamburi di Taranto torna a essere protagonista di un’operazione dei Carabinieri, con l’arresto di un 38enne, residente in città, presunto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare nel corso del weekend, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno fermato e controllato il 38enne alla guida della sua autovettura e dopo aver effettuato una perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un involucro in cellophane contenente circa 100 grammi di eroina già suddivisa in dosi e una somma di denaro contante di circa 1100 euro, presunto provento di attività illecita.

La sostanza stupefacente verrà sottoposta ad analisi chimiche qualitative e quantitative da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, mentre il denaro sarà versato su un libretto postale giudiziario. L’uomo, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto agli arresti domiciliari.