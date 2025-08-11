lunedì 11 Agosto 25
CP

Spaccio di droga a Taranto: arrestato 38enne

Cronaca

Articoli Correlati

Centro storico di Castellaneta: in arrivo la “Sagra da Far’nèdd’ e dei sapori di Puglia – Città di Rodolfo Valentino”

CP -
Domenica 17 agosto la 20esima edizione nella città del mito Un percorso eno- gastronomico lungo 2 km che irradierà con i sapori e tanta...
Read more

Ex Ilva, domani l’incontro al Mimit sull’accordo di programma

CP -
La riunione è fissata per le ore 11. A seguire il ministro Urso incontrerà i sindacati e le associazioni È fissato per domani alle 11...
Read more

Rotary Club, una ‘Festa dell’estate’ nel segno della solidarietà

CP -
di Angelo Nasuto L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un’ambulanza da inviare in Ucraina Una perfetta collaborazione rotariana mobilita il territorio. I...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand