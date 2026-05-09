Statte, duro colpo allo spaccio di droga

Arrestati due uomini in distinte operazioni antidroga

Nel pomeriggio di giovedì scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, con la collaborazione dei militari della Compagnia Carabinieri di Massafra, hanno portato a termine a Statte un articolato servizio antidroga che ha consentito di arrestare, in due distinti interventi, un 39enne e un 64enne del posto, entrambi ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’operazione – fanno sapere – si inserisce nell’ambito dei costanti controlli predisposti dall’Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio nei centri urbani e nelle aree maggiormente sensibili del territorio.

Il primo intervento è scattato al termine di una mirata attività di osservazione condotta dai militari dell’Arma nei pressi dell’abitazione del 39enne.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, si sarebbe recato frequentemente in una cantina di pertinenza dello stabile in cui domicilia, incontrando diversi soggetti, alcuni già noti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Gli incontri, rapidi e sospetti, terminavano con l’immediato allontanamento degli avventori tra i palazzi della zona popolare.

Insospettiti dal continuo via vai, i Carabinieri sono intervenuti procedendo a una perquisizione personale e domiciliare che avrebbe consentito di rinvenire circa 90 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish già suddivisi in dosi, tre bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente sequestrata sarà inviata e sottoposta ad analisi presso il L.A.S.S. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto.



Nel corso dello stesso servizio antidroga, i Carabinieri hanno intercettato anche un 64enne del posto che percorreva una via cittadina mostrando un evidente stato di agitazione. L’atteggiamento nervoso dell’uomo non è passato inosservato ai militari dell’Arma che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito. La successiva perquisizione personale avrebbe permesso di rinvenire, all’interno della tasca della felpa indossata dal 64enne, nove involucri contenenti sostanza stupefacente.

A casa dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto anche un barattolo contenente altri 20 involucri in carta argentata con all’interno circa 1,3 grammi di hashish, due bilancini di precisione, e ulteriore materiale destinato al confezionamento della droga.



I due uomini, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati condotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.





