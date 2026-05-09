Taranto, omicidio in Piazza Fontana

Un uomo sarebbe stato ucciso con un’ arma appunta, probabilmente un cacciavite

È notizia di pochi minuti fa, l’ aggressione ad un giovane uomo di nazionalità straniera. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava nei pressi di Piazza Fontana, subito dopo il Ponte di Pietra, quando è stato colpito da un cacciavite. L’ aggressione sarebbe stata fatale. Sono intervenute sul posto le autorità e il personale sanitario ma l’ uomo è deceduto sul colpo.

*notizia in aggiornamento

Secondo gli ulteriori indizi, l’ uomo, un 35enne del Mali, sarebbe stato colpito più volte, da un’ arma a punta, non ancora identificata in seguito ad una lite.

A pochi metri dal corpo, gli investigatori hanno rinvenuto uno zaino di colore nero con all’interno dei guanti, una bottiglietta d’acqua e dei vestiti. Non è stato ancora accertato se il tutto possa appartenere alla vittima o all’ aggressore.

Sono state acquisite anche le immagini e i filmati registrati da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per permettere di ricostruire la dinamica e di individuare il colpevole del delitto.