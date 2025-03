Talsano, scontro tra moto e auto: due le persone in codice rosso

Sul posto sono giunte due ambulanze e la Polizia Locale per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi

Si è verificato, nel primo pomeriggio di oggi domenica 30 marzo, un grave incidente stradale a Talsano, in via D’Ayala Valva, che ha coinvolto una moto e una vettura.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l’impatto sia stato particolarmente violento e che i due occupanti dello scooter siano rimasti feriti in modo serio. Sul posto sono giunte due ambulanze che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale in codice rosso.

È intervenuta la Polizia Locale per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi del caso per stabilire l’esatte dinamica dell’incidente.