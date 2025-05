Tamburi: quattro auto incendiate nella notte: indaga la Polizia

Al momento non sono chiare le cause dei roghi che hanno generato un clima di tensione e forte preoccupazione tra i residenti

Questa notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, al Quartiere Tamburi, quattro vetture sono state avvolte dalle fiamme creando un clima di ansia e preoccupazione tra i cittadini della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il primo rogo è divampato intorno alle 22.45 coinvolgendo due autovetture in via Deledda, mentre il secondo incendio si è verificato verso le 5.40 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dei roghi e comprendere se possano ipotizzarsi degli atti dolosi.