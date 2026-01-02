Taranto, 14enne spara in aria dal balcone per festeggiare il Capodanno

Il video pubblicato sui social ha destato preoccupazione e indignazione, con molto utenti che hanno duramente contestato il gesto

Colpi di pistola esplosi in aria da un balcone per festeggiare il Capodanno. Protagonista dell’episodio, un ragazzo di 14 anni. Il video, diventato virale sui social, ha suscitato preoccupazione e indignazione.

Nel filmato, diffuso dalla pagina Facebook Taranto è Lui, si vedono chiaramente gli spari, accompagnati da una scritta in sovrimpressione dal tono provocatorio: “Buon anno a tutti tranne agli infami”. L’episodio ha destato preoccupazione per l’uso di un’arma da fuoco da parte di un minore in un contesto urbano, un comportamento potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica. Sui social network si è rapidamente sviluppato un acceso dibattito, con numerosi utenti che hanno condannato duramente il gesto e il messaggio veicolato dal video.