Taranto, a fuoco l’auto del consigliere Massimo Vozza: non si esclude il dolo

Il rogo all’alba nel quartiere Paolo VI. La vettura è stata distrutta dalle fiamme, danneggiata anche un’altra auto. Indagini in corso e solidarietà dell’amministrazione comunale

Un incendio ha distrutto all’alba di oggi l’auto di Massimo Vozza, consigliere comunale di maggioranza a Taranto. Il rogo è divampato intorno alle 7.30 nel quartiere Paolo VI, dove il veicolo è stato completamente carbonizzato. Le fiamme hanno provocato anche lievi danni a un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine del rogo.

Sull’episodio è intervenuta anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Bitetti, che ha espresso solidarietà al consigliere. “Non si conosce ancora l’origine delle fiamme, se provocate con dolo o da un malfunzionamento dell’impianto elettrico del mezzo”, si legge nella nota, nella quale si sottolinea che i Vigili del Fuoco stanno svolgendo gli approfondimenti necessari con il supporto delle forze dell’ordine.

“In ogni caso, ci stringiamo al consigliere Vozza, testimoniandogli tutta la nostra solidarietà”, prosegue il comunicato. L’amministrazione auspica che l’episodio non condizioni l’impegno del consigliere “al servizio della città e del suo amato quartiere, Paolo VI”, definito un territorio che “ha bisogno di persone con il suo rigore morale”.