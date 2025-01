Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

Questa mattina in via Mannarini, al Quartiere Tamburi, un albero è caduto sulle vetture parcheggiate, probabilmente a causa del maltempo delle ultime ore. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e per rimuovere l’arbusto, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi del caso.

Crediti foto: Taranto è lui