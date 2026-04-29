Taranto, anziana investita in via Pola

La donna sarebbe stata travolta da un’ automobile in transito, dopo essere uscita dalla macchina del figlio

Ieri sera in via Pola, una donna di 83 anni è stata investita da un’ automobile sopraggiunta all’ improvviso. L’ impatto è stato violento tanto da causarle traumi multipli. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata sbalzata per decine di metri. Sono apparse subito gravi le sue condizioni. L’ intervento del personale sanitario ha permesso, in un primo momento, di stabilizzare le sue condizioni; è stata poi trasferita al SS Annunziata. La donna si trova ora in prognosi riservata. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente attraverso i rilievi della polizia locale e della polizia di stato, intervenuti subito anche per ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto.