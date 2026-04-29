Crisi Natuzzi, la solidarietà del Consiglio comunale di Castellaneta

di Ciemme

A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚ta 𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞

La Crisi dello stabilimento Natuzzi approda nel Consiglio Comunale di Castellaneta nel quale è stato approvata all’unanimità una mozione a firma di tutti i Consiglieri Comunali. Nella mozione si legge testualmente:

Ritenuto necessario dimostrare immediato ed assoluto sostegno alle attività poste in essere dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori e che sia opportuno agire in ogni modo possibile al fine di sensibilizzare le istituzioni di ogni livello per la salvaguardia dell’occupazione e della produttività dello stabilimento Natuzzi, il Consiglio Comunale di Castellaneta,

esprime vicinanza ai lavoratori coinvolti nella vertenza ed alle loro famiglie.



Impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotori presso tutti gli organi preposti per attivarsi con i dirigenti della Natuzzi SpA affinché vengano attuate politiche efficaci per tutelare lavoro e dignità dei lavoratori e si possa salvaguardare l’operatività di questa realtà produttiva, scongiurando evoluzioni negative che avrebbero pesantissime ripercussioni sui territori. Infine, impegna il Sindaco a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione ed informare il Consiglio Comunale in merito alle evoluzioni e circa ogni possibile iniziativa da porre in atto.

In una vertenza così importante ogni atto e gesto assume una rilevanza fondamentale per sostenere le azioni dei lavoratori e stimolare le istituzioni.