Taranto, armato di siringa cerca di colpire poliziotti

All’ alba, sul lungomare, due uomini sono fuggiti in monopattino per evitare il fermo delle forze dell’ordine

All’ alba di questa mattina, due uomini hanno tentato di eludere i controlli dei poliziotti fuggendo prima in monopattino, ma poi abbandonandonadolo e proseguendo a piedi. È partito un inseguimento durante il quale uno dei due è stato raggiunto e bloccato. A questo punto sembrerebbe che armato di una siringa intrisa di sangue, abbia cercato di colpire i poliziotti

Si tratta di un un uomo dell’ età di 35enne di nazionalità georgiana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale, denunciato anche per ricettazione, in quanto i monopattini utilizzati risultavano rubati.

Si ribadisce che per le persone coinvolte nei fatti, vige il principio d’innocenza sino a sentenza definitiva