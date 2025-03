Auto rubata nella notte: tre giovani denunciati, di cui due minorenni

Inseguimento per le vie di Taranto concluso con l’arresto dei fuggitivi che avevano tentato di nascondersi sotto una siepe. Il veicolo era stato sottratto poco prima a una donna

Un’operazione lampo della Polizia di Stato ha permesso di acciuffare tre giovani tarantini sorpresi a bordo di una Nissan Micra appena rubata. Il fatto è avvenuto nella notte, quando una pattuglia della Squadra Volante in servizio su viale Magna Grecia ha notato un’auto con tre giovanissimi a bordo che, alla vista degli agenti, ha invertito bruscamente la marcia nel tentativo di evitare un controllo.

I poliziotti, insospettiti dalla manovra e dall’improvviso aumento di velocità del veicolo, hanno immediatamente iniziato l’inseguimento. Giunti in Viale Virgilio, i tre occupanti della Nissan hanno rallentato, abbandonato il veicolo e tentato la fuga a piedi, dirigendosi in direzioni diverse per seminare gli inseguitori.

L’intervento coordinato di tre Volanti ha però permesso di circoscrivere rapidamente la zona. Gli agenti sono riusciti a rintracciare uno dei fuggitivi e successivamente hanno scovato gli altri due complici, che avevano cercato di nascondersi sotto la siepe di un condominio nelle vicinanze.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata poco prima in via Umbria, a poca distanza dal luogo del fermo. La proprietaria, una signora della zona, non si era ancora accorta del furto.

I tre giovani, di cui due minorenni di 17 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. I minorenni, al termine delle procedure di identificazione, sono stati affidati ai rispettivi genitori, mentre l’auto è stata restituita alla legittima proprietaria.