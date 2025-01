Taranto, auto si ribalta in Viale Ionio

Le cause del sinistro non sono ancora chiare e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e accertare l’esatta dinamica

Nella tarda mattinata di oggi, a San Vito, si è verificato un incidente su Viale Ionio nei pressi della scuola Frascolla.

Secondo le prime ricostruzioni, una macchina si è ribaltata sulla strada e al momento non sembrerebbero esserci dei feriti.

Le cause del sinistro non sono ancora chiare e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e accertare l’esatta dinamica.