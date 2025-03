Taranto, blitz antidroga ai Tamburi: in manette madre e figlio

Una centrale dello spaccio scoperta dalla polizia in via Parini. Sequestrati oltre 1,5 kg di sostanza stupefacente

Gli agenti della Squadra Mobile di Taranto hanno arrestato una donna di 50 anni e un giovane di poco più di 20 anni, presumibilmente madre e figlio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai “Falchi” nel quartiere Tamburi, dopo alcuni giorni di appostamenti mirati.

A insospettire gli investigatori era stato l’insolito via vai di giovani, molti dei quali noti come tossicodipendenti, nei pressi di uno stabile di via Parini. I poliziotti hanno notato come i due arrestati si alternassero all’ingresso dell’appartamento al piano terra per quello che sembrava essere un sistematico commercio di stupefacenti.

La perquisizione dell’abitazione ha dato esito positivo: in cucina sono stati rinvenuti tre grammi di cocaina e altrettanti di hashish, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Ma la scoperta più significativa è avvenuta nella camera da letto del ragazzo, dove gli agenti hanno trovato ben 17 panetti di hashish per un peso totale di circa un chilo e mezzo. Il materiale era conservato in un secchio insieme a un riscaldatore elettronico per il mantenimento della sostanza. Altri 150 grammi di hashish sono stati successivamente scoperti sul terrazzo dello stabile.

Sequestrati anche alcuni manoscritti contenenti nomi e cifre, ritenuti dagli inquirenti prove della presunta attività di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sono stati posti agli arresti domiciliari.