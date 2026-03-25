Taranto, blitz della Polizia di Stato in via Minniti

Nel primo pomeriggio, un’importante operazione delle forze dell’ordine si è svolta in pieno centro

La Polizia di Stato con l’ ausilio di unità cinofile e del personale della Squadra Mobile della Questura, sta effettuando perquisizioni all’interno di un garage in Via Minniti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto per un breve lasso di tempo, il traffico in zona per consentire lo svolgimento delle operazioni. Al momento non si conoscono i dettagli della natura del blitz. Secondo le prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un deposito in cui sono state trovate auto, moto e pezzi di ricambio di dubbia provenienza.

