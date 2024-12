Taranto, coltiva marijuana in un appartamento: arrestato 47enne

Durante la perquisizione i poliziotti hanno recuperato otto piante

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 47anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi antidroga al Quartiere Paolo Sesto, mentre erano impegnati in alcune perquisizioni, sono stati attratti da un forte ed inconfondibile odore di marijuana provenire da un appartamento sito al piano terra di uno stabile.

Inevitabilmente i poliziotti hanno deciso di approfondire la questione, bussando alla porta di quell’appartamento. Un uomo, un tarantino di 47anni, non immaginando di trovarsi in presenza dei Falchi ha aperto la porta di casa e senza opporre ostacolo ha permesso l’ingresso in quella casa.

I sospetti hanno avuto i risultati sperati, in una stanza dell’appartamento è stata scoperta una serra attrezzata per la coltivazione della marjuana con otto piante già cresciute dell’altezza di almeno un metro, quattro barattoli in vetro contenenti la stessa sostanza già essiccata, un piccolo panetto di hashish oltre a tutto il necessario per il confezionamento della droga in dosi.