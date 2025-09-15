Taranto, colto sul fatto mentre ruba un’auto: arrestato 37enne

Il personale della Squadra Volante in piena notte è intervenuto in via Nitti dove era stato segnalato un uomo che, dopo aver infranto il finestrino di una macchina parcheggiata, era intento a frugare nell’abitacolo

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 37 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Il personale della Squadra Volante in piena notte è intervenuto in via Nitti dove era stato segnalato un uomo che, dopo aver infranto il finestrino di un’auto parcheggiata, era intento a frugare nell’abitacolo.

I poliziotti notando i vetri infranti sulla sede stradale hanno individuato la vettura sorprendendo sul fatto il ladro d’auto il quale, all’intimazione ad uscire dall’abitacolo degli uomini in divisa, per tutta risposta ha impugnato dal collo una bottiglia di birra minacciandoli. Dopo qualche minuto l’uomo è stato disarmato e reso innocuo.

I primi accertamenti attraverso le banche dati in uso alle forze dell’Ordine hanno anche permesso di accertare che il soggetto, un cittadino marocchino di 37 anni, era anche irregolare sul territorio e senza fissa dimora.

Il 37enne è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Sequestrati la torcia ed un martelletto frangivetri recuperati all’interno dell’auto presumibilmente utilizzati nella sua illecita attività.