Taranto, controlli della Guardia Costiera: sequestrata attrezzatura da pesca vietata

Durante lo scorso fine settimana, la Guardia Costiera di Taranto ha intensificato i controlli sulle attività di pesca nelle acque del Mar Grande e del Mar Piccolo, nell’ambito di una campagna costante volta a tutelare le risorse ittiche e a garantire il rispetto della normativa vigente.

Le unità navali del Comando hanno effettuato 12 controlli su imbarcazioni da diporto e 10 verifiche a bordo di pescherecci professionali, elevando una sanzione amministrativa di 1.000 euro e procedendo al sequestro di attrezzatura da pesca non consentita.

La Guardia Costiera di Taranto ha ribadito che l’attività di controllo proseguirà con costanza e determinazione, con l’obiettivo di garantire la tutela dell’ambiente marino, la salvaguardia delle risorse ittiche e il rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori del settore. Il rispetto della normativa sulla pesca è essenziale non solo per assicurare la sostenibilità delle risorse marine, ma anche per garantire condizioni di parità tra pescatori, proteggere l’ecosistema e tutelare il consumatore finale.