Taranto, controlli della Polizia su alcool e droghe: cinque denunce

Sono state ritirate 5 patenti di guida e 12 le sanzioni elevate per un totale per più di 1000 euro

Importanti risultati della Polizia di Stato nell’ambito dei servizi delle Stragi del sabato sera, che ha visto l’impiego di equipaggi della Polizia Stradale, della Questura e dell’Ufficio Sanitario.

Il personale della Sezione Polizia Stradale di Taranto ha concentrato i controlli sulle principali arterie stradali della provincia ionica, con particolare attenzione al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo ha portato all’accertamento di diverse violazioni: 83 persone identificate 49 veicoli controllati, 2 conducenti sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti dalla legge e tre perché trovati positivi ai test per l’assunzione. Sono state ritirate 5 patenti di guida e contestate 12 sanzioni amministrative per un totale di euro1.229,00; un autoveicolo sequestrato e decurtati ben 55 punti dalle patenti di guida.

I controlli, svolti in diverse fasce orarie e in diverse località della provincia, hanno permesso di individuare situazioni di grave pericolo per la sicurezza stradale. Alcuni conducenti controllati sono stati trovati con tassi alcolemici elevati e in evidente stato di alterazione psico-fisica.

La Polizia Stradale ribadisce l’importanza di non mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. L’obiettivo dei controlli è quello di prevenire incidenti stradali e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si ricorda che la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti è un comportamento irresponsabile e pericoloso che mette a rischio la vita propria e quella degli altri.