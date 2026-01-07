Taranto, controlli nel giorno dell’Epifania: arrestato 20enne per possesso di droga

I Carabinieri hanno recuperato numerose dosi di stupefacenti di diverso tipo per un totale di circa 26 grammi, oltre a una somma di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio

Nella giornata della Befana i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno effettuato un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto di un giovane poco più che ventenne, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto dall’Arma dei Carabinieri in occasione delle festività natalizie, periodo caratterizzato da un notevole afflusso di persone nei luoghi della movida.

I fatti si sono verificati di notte nei pressi di un noto locale notturno del capoluogo ionico. I Carabinieri hanno fermato un’autovettura condotta da un giovane, per poi procedere a una perquisizione personale e del veicolo. L’attività ha consentito di rinvenire numerose dosi di stupefacenti di diverso tipo, tra cui ketamina, ecstasy, cocaina e hashish, già suddivise e pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 26 grammi, oltre a una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono poi proseguiti con una perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto di altri reparti dell’Arma. La droga sequestrata è stata inviata al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto.

Al termine delle formalità di rito, il 21enne tratto in arresto è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata tempestivamente dell’accaduto.