Taranto: auto si schianta contro un bus, coinvolta anche una moto

Incidente avvenuto oggi pomeriggio su Corso Due Mari: il veicolo non si sarebbe fermato allo stop

Scontro tra un’auto e un autobus, ma sarebbe rimasta coinvolta anche una moto. È questo il bilancio di quanto accaduto questo pomeriggio, intorno alle 16:15, su Corso Due Mari a Taranto, nei pressi del Ponte Girevole.

Secondo le prime ricostruzioni, una Peugeot non avrebbe rispettato lo stop e sarebbe entrata in collisione con un pullman di linea che starebbe uscendo dal ponte. A seguito dell’impatto, l’auto avrebbe perso il controllo, girando su sé stessa, per poi finire sul marciapiede dove avrebbe colpito una motocicletta parcheggiata.

Fortunatamente, non si sarebbero registrati feriti, ma il traffico nella zona avrebbe subito rallentamenti. Sul posto sarebbero intervenuti polizia locale e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.