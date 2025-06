Taranto, disperse tre persone a bordo di un motoscafo

L’assenza di comunicazioni e le avverse condizioni meteo hanno fatto scattare l’allarme poco prima delle 18. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte

Nella serata di ieri, domenica 29 giugno, sono partite le ricerche per ritrovare tre persone disperse in mare al largo della costa ionica. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero usciti a bordo di un motoscafo in mattinata di cui si sono perse le tracce verso mezzogiorno, senza più nessuna comunicazione giunta a terra.

Nel pomeriggio è stato lanciato l’allarme, poco prima delle ore 18, con l’intervento della Guardia Costiera di Taranto, che hanno dato il via alle ricerche attraverso una motovedetta, perlustrando l’area di mare nei pressi dell’isola di San Pietro. Le autorità sono preoccupate dall’assenza di segnali e contatti e dalle avverse condizioni meteo e stanno cercando di localizzare il mezzo.

Le ricerche, coordinate dal comandante Rosario Meo della Guardia Costiera di Taranto, sono proseguite per tutta la notte e continueranno senza interruzioni. L’area in cui le forse dell’ordine stanno operando si estende dalla rada di Mar Grande fino alle acque più aperte del Golfo di Taranto.