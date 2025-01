Taranto, donna investita in via Cesare Battisti finisce in ospedale

Al momento non sono chiare le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, una macchina avrebbe colpito il pedone per poi finire sulla recinzione del palazzetto sportivo

Questa mattina, verso le 13.30, un donna è stata investiva in via Cesare Battisti, davanti all’ingresso dell’impianto sportivo Palamazzola.

Al momento non sono chiare le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, una macchina avrebbe colpito il pedone per poi finire sulla recinzione del palazzetto sportivo. Sembrerebbe che la donna sia rimasta incastrata sotto l’auto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed è stata trasportata al SS. Annunziata.

Sul posto sono giunti la Polizia Locale per effettuare i rilievi e Vigili del Fuoco per rimuovere la vettura e mettere in sicurezza l’area.