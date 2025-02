Taranto, doppio incidente in via Magnaghi per la pioggia: due i feriti

Al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118

Questa mattina due incidenti stradali hanno rallentato il traffico in via Magnaghi, nella zona che dal conduce dal ponte Punta Penna al bivio per Taranto Centro e Viale Magna Grecia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida dalle vettura sarebbe uscito fuori strada, finendo sul marciapiede, a causa dell’asfalto bagnato. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Mentre il traffico aumentava, poco prima dello svincolo, si è verificato un secondo incidente che ha visto coinvolte due macchine che si sono scontrate contro guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso due feriti, ma non si conoscono al momento le loro condizioni.