venerdì 15 Maggio 26
CP

Omicidio Bakary Sako, sospesa l’attività a cui aveva richiesto asilo

Primo Piano

Articoli Correlati

Assemblea CGIL, presentate due proposte di legge

CP -
L'iniziativa popolare riguarda su sanità e appalti; domani raccolta firme a Taranto e provincia C'è la lavoratrice agricola che forse nei campi ha incrociato lo...
Read more

Dissalatore Tara, interviene la Rete di Difesa

CP -
Nel comunicato si critica anche il ruolo del Comune di Taranto, intervenuto solo successivamente all’iniziativa dei cittadini e con un contributo ritenuto marginale rispetto...
Read more

Ex Ilva, Flacks avvia un tavolo tecnico per il rilancio

CP -
Coinvolge top players italiani ed internazionali del comparto siderurgico, esperti industriali e ambientali Il gruppo Flacks Group sta lavorando alla costituzione di un tavolo tecnico...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand