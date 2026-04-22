Taranto, droga negli slip: arrestato 16enne durante un controllo

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri durante un controllo su strada e hanno rivenuto 4 grammi di cocaina

Un 16enne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione locale nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nella mattinata di ieri. Il giovane è stato fermato durante un controllo su strada e trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina, suddivisi in tre dosi e nascosti negli slip, oltre a un grammo di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire, occultati tra la biancheria, ulteriori 12,5 grammi di cocaina, anch’essi suddivisi in tre involucri, e una modica quantità di marijuana, pari a circa 0,3 grammi. L’intera sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi quali-quantitative da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando provinciale dei Carabinieri.

Il minorenne, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 448/88. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani.