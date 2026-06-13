Taranto, aggrediti un neurochirurgo e un vigilante

L’ episodio si è verificato presso l’ ospedale Santissima Annunziata ad opera di un paziente

Un medico del reparto di Neurochirurgia e un addetto alla vigilanza dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica.

Secondo quanto ricostruito, il professionista sanitario aveva appena concluso una visita al paziente quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità competenti, è stato improvvisamente aggredito.

Nel tentativo di riportare la situazione alla calma è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l’autore del gesto e proceduto alla denuncia all’Autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. L’Asl spiega in una nota che nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all’accaduto, con una prognosi di 30 giorni, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, “motivato dal senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e dalla carenza di personale che interessa il reparto”. L’Azienda sanitaria ha inoltre espresso “piena solidarietà al medico e all’addetto alla vigilanza coinvolti nell’aggressione, condannando con fermezza ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari”. L’Asl ha annunciato che si costituirà parte civile nell’eventuale procedimento giudiziario che seguirà. “Aggredire chi opera quotidianamente per garantire il diritto alla salute dei cittadini è un atto inaccettabile che colpisce l’intera comunità”, sottolinea l’Azienda, ribadendo il proprio impegno “nel contrasto a ogni forma di violenza nei luoghi di cura”. ( Ansa)

