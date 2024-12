Taranto, evacuata una palazzina in via Cugini a causa di un incendio

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate da un mobile contenente una lavatrice posizionata nell’androne dello stabile, probabilmente a causa di un cortocircuito

Poco dopo la mezzanotte è divampato un incendio in via Cugini a Taranto. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate da un mobile contenente una lavatrice posizionata nell’androne dello stabile, probabilmente a causa di un cortocircuito.

Il rogo ha generato fumo nero che ha invaso velocemente il vano scale costringendo gli abitanti del palazzo a lasciare le loro abitazioni temporaneamente. Al momento non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, e i sanitari del 118. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.