Taranto, fiamme in un appartamento in via Cavallotti

Al momento non sono chiare le cause dell’incendio. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco

Attimi di paura sabato 21 giugno a Taranto a causa di un incendio divampato in una casa in via Cavallotti, all’incrocio con via Oberdan e via Dante. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero propagate dall’appartamento situato al secondo piano dello stabile. Al momento non sono chiare le cause del rogo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento

Crediti Foto: Taranto è Lui