Taranto, fiamme minacciano la periferia: paura tra i residenti

Le alte temperature e il forte vento potrebbero aver favorito il propagarsi dell’incendio che ha interessato l’area tra via Galilei e via Consiglio. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio ha seminato il panico questo pomeriggio nella periferia di Taranto, dove le fiamme hanno rapidamente divorato un’ampia area di sterpaglie tra via Galileo Galilei e via Consiglio. Il rogo, alimentato dalle folate di vento e dalle temperature che oggi hanno toccato i 40 gradi, si sarebbe pericolosamente avvicinato alle abitazioni e a un’attività commerciale della zona.

La situazione sarebbe stata riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia locale. Le squadre di soccorso avrebbero lavorato intensamente per domare le fiamme prima che potessero causare danni alle strutture circostanti. Nonostante i momenti di forte apprensione vissuti dai residenti, l’incendio non avrebbe provocato feriti né danneggiamenti significativi agli edifici. Si indaga sulle cause del rogo, la cui origine resta ancora da accertare.