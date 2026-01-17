Taranto, i Nas sequestrano 2 quintali di carne

Merce scaduta (vitello,ovino e pollame) pronta per essere messa in commercio da un’ azienda che si occupa di lavorazione di carni

I carabinieri del Nas di Taranto hanno sequestrato due quintali di carne scaduta (vitello, ovino e pollame) già stoccata in celle frigorifere e pronta per la vendita.

Le ispezioni fatte in un’ altra macelleria, hanno permesso anche il sequestro di ulteriori 60 chili di carne bovina senza alcuna tracciabilità.

I titolari sono stati denunciati, la merce è stata sottoposta a sequestro e sono state emesse elevate sanzioni per diverse migliaia di euro.