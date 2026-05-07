Taranto, incidente all’alba in centro: tre le persone ferite

Sono ancora in fase di accertamento le cause del sinistro. L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale causando rallentamenti e lungo code nelle strade limitrofe

Paura nelle prime ore del mattino all’incrocio tra via Mazzini e via Duca degli Abruzzi, dove due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Il bilancio è di tre feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, sezione infortunistica, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono registrati rallentamenti e lunghe code nelle strade limitrofe, con traffico congestionato fino al termine degli interventi.