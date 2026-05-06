Ex Ilva, Fim-Fiom-Uilm: “Situazione drammatica, Governo convochi subito incontro a Palazzo Chigi”

I Segretari generali Uliano, De Palma e Palombella mandano una lettera all’esecutivo Meloni per sollecitare la convocazione del tavolo sulla situazione relativa al siderurgico

I Segretari generali di Fim Fiom Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, ritenendo incomprensibile l’assoluta mancanza di confronto e di coinvolgimento, vista la situazione sempre più drammatica in cui versano migliaia di lavoratori e la totale incertezza e confusione sul futuro, hanno inviato una lettera al Governo per sollecitare la convocazione del tavolo ex Ilva presso la Presidenza del Consiglio, come da impegni presi nell’ultimo incontro tenutosi a Palazzo Chigi lo scorso 5 marzo.