Taranto, incidente allo svincolo per Grottaglie

Tra i feriti una donna incinta e due bambini

Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla SP-48, un incidente dalla dinamica ancora tutta da accettare, ha coinvolto tre mezzi. Una Fiat 500X diretta verso Paolo VI si sarebbe scontrata con un mezzo pesante che stava per immettersi sulla strada. Lo scontro avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente, che invadendo la corsia opposta, avrebbe urtato una Fiat 600. A bordo quattro persone, tra cui una donna in stato di gravidanza e due bambini. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.La Polizia Locale e i Carabinieri presenti si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica dell’ accaduto e per ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto.