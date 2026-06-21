Taranto, incidente stradale all’ alba

Sulla Salina Grande un’ auto è uscita fuori strada, quattro i giovani rimasti feriti

Questa mattina all’ alba si è verificato un incidente nei pressi della Salina Grande. Una Renault Twingo con a bordo quattro ragazzi, per cause ancora da accertare è finita fuori dalla carreggiata, finendo in un campo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso. I quattro passeggeri dell’auto sono stati trasportati in ospedale.