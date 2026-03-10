Taranto, incidente sul Ponte Punta Penna

Nel tamponamento sono state coinvolte due autovetture, nessun ferito

Oggi, 10 marzo, sul ponte Punta Penna, direzione Taranto, si è verificato un incidente tra due auto. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti, ma il tamponamento tra le due utilitarie coinvolte, ha causato disagi e rallentamenti alla circolazione del tratto di strada coinvolto. Non è ancora chiara la dinamica ma sono intervenuti i soccorsi per rimuovere gli ostacoli sulla carreggiata e per ripristinare la viabilità.