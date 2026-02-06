Taranto: incidente sulla Statale 7, ferito in codice rosso

Scontro violentissimo tra un furgone e un’ utilitaria

Qualche ora fa, lungo la strada statale 7, in direzione Bari, si è verificato un terribile incidente. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone Ford transit si sarebbe scontrata con una Fiat Punto mentre usciva da una rimessa per immettersi sulla carreggiata.

Il conducente dell’ auto avrebbe avuto la peggio. Intervenuto subito il personale sanitario del 118, lo avrebbero trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata di Taranto .

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto con il nucleo della sezione Infortunistica, per eseguire i dovuti rilievi e per stabilire l’ esatta dinamica dell’ accaduto. È stato necessario ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto, che ha subito pesanti rallentamenti.