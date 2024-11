Taranto, incidente tra moto e auto in via Medaglie d’Oro. Centauro in codice rosso

Dopo l’impatto l’uomo è finito contro l’impalcatura di un palazzo dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione

Si è verificato questa mattina, domenica 3 novembre, un incidente stradale a Taranto dove è stato coinvolto un motociclista, attualmente ricoverato in codice rosso all’Ospedale SS. Annunziata.

Secondo le prime informazioni, il centauro stava percorrendo via Medaglie d’oro e, secondo delle dinamiche ancora da accertare, ha impattato contro una macchina che giungeva da via Abruzzo. L’autista della moto è finito contro l’impalcatura di un palazzo dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono giunti i Vigili Urbani per i rilievi del caso.